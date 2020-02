Un nouveau moniteur 27″ gaming chez AOC : le AGON AG273QZ (QHD, HDR400, Freesync 2, 240 Hz, 0,5 ms)

Quelques jours à peine après un impressionnant 35″ suréquipé, AOC remet le couvert avec un nouveau moniteur 100% orienté gaming : le AGON AG273QZ. L’appareil se présente sous la forme d’un écran 27″ QHD au format 16/9qui supporte une définition de 2.560 x 1.440 pixels.

Le AG273QZ embarque une dalle TN qui supporte une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz et un temps de réponse de 0,5 ms (MPRT) ce qui devrait faire plaisir aux gamers. L’écran offre une luminosité de 400 cd/m², un contraste de 100:1 et des angles de vision de 170/160°. A noter que le moniteur est certifié DisplayHDR400 et il supporte la technologie FreeSync 2 d’AMD.

Au niveau de la connectique, l’écran AGON AG273QZ propose deux ports HDMI 2.0, deux DisplayPort 1.4, quatre ports USB 3.2 Gen1 et des entrées/sorties audio. La partie audio est complétée par deux hauts parleurs (2 x 5 Watts).

Du côté des fonctionnalités, le fabricant n’a pas lésiné sur les moyens puisque son écran supporte une ribambelle de fonctions. On trouve bien sûr les habituelles technologies Flicker Free pour réduire le scintillement et Low Blue pour limiter les émissions de lumière bleue. Mais aussi la technologie AOC Light FX : un système d’éclairage RGB à l’arrière du moniteur, ainsi que l’AOC Game Color pour personnaliser la saturation des couleurs, l’AOC Shadow Control pour paramétrer le niveau d’ombre, ainsi que six modes de jeu dont trois personnalisables.

D’après le constructeur, le moniteur AG273QZ devrait arriver en boutique ce mois-ci au prix de 769€.