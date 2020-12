NVIDIA libère les drivers GeForce 457.51 WHQL

NVIDIA vient de libérer la version 457.51 WHQL des drivers Geforce. Le constructeur annonce que les pilotes sont optimisés pour les derniers jeux disponibles sur PC afin d’offrir la meilleure expérience de jeu possible. Le fabricant ne précise toutefois pas les titres concernés. A noter que les drivers Geforce 457.51 WHQL ajoutent la prise en charge des GeForce RTX 3060 Ti .

Les pilotes apportent aussi plusieurs correctifs :

– [NVIDIA Ampere architecture GPU]: Blue-screen crash may occur upon waking from sleep.

– [Freestyle/Ansel]: After launching and then closing Star Wars: Squadrons, Freestyle/Ansel stops working on supported games.

– [Chrome Browser]: Blue-screen crash may occur while playing or browsing videos from the Chrome browser.

– [Notebook]: The Lenovo Y740 notebook displays corruption after waking from sleep.

Vous pouvez télécharger les drivers GeForce 457.51 WHQL soit depuis le site du fabricant soit depuis notre section téléchargement :

– Drivers 457.51 WHQL pour Windows 7, 8, 8.1, et Vista (64-bit)

– Drivers 457.51 WHQL pour Windows 10 (64-bit)