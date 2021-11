Nvidia publie le hotfix 496.61 pour corriger des soucis avec plusieurs jeux

Quelques jours seulement après la disponibilité des drivers Geforce 496.49 WHQL, NVIDIA propose déjà un hotfix pour corriger des soucis découverts avec certains jeux.

Le hotfix 496.61 corrige en effet des problèmes avec les jeux Transport Fever, Transport Fever 2, Detroit Become Human, Tom Clancy’s Ghost Recon, WRC 9 FIA World Rally Championship, RiMS Racing, TT Isle of Man – Ride on the Edge 2

Voilà la liste des problèmes corrigés :

[Transport Fever/Transport Fever 2] Game will crash to desktop on startup [3411731/3409614]

[Detroit Become Human] Users may experience micro-stutters during gameplay [3389250]

[Tom Clancy’s Ghost Recon] Visual artifacts may be observed during gameplay [3410593]

[WRC 9 FIA World Rally Championship/RiMS Racing/TT Isle of Man – Ride on the Edge 2] Game will crash to desktop soon after being launched [3409320/3416650/3408673]

Le hotfix 496.61 est disponible en téléchargement sur cette page.