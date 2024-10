Le fabricant AGON by AOC propose un nouveau moniteur gaming qui porte le nom de PD34 conçu en collaboration avec Porsche Design,

AGON by AOC lance le PD34 : un moniteur gaming 34 pouces

Le fabricant AGON by AOC propose un nouveau moniteur gaming qui porte le nom de PD34. Conçu en collaboration avec Porsche Design, le PD34 offre un design original qui plaira aux gamers ou aux professionnels (montage photo/vidéo, animation, ect..)

L’appareil dispose d’une dalle QD-OLED qui offre une diagonale de 34 pouces. Sa fréquence de rafraîchissement atteint une fréquence 240 Hz, ce qui devrait « assurer une clarté de mouvement et une réactivité fulgurante » d’après le fabricant.

Le PD34 est un modèle incurvé qui propose un rayon de courbure de 1800R. Il supporte une définition UWQHD de 3.440 x 1.440 pixels dans un format 21:9. Par ailleurs, l’écran supporte un temps de réponse de 0,03 ms en gris à gris, une luminosité de 1000 cd/m2, des angles de vision de 178/178°.

Le moniteur PD34 d’AGON by AOC prend en charge la certification VESA DisplayHDR True Black 400. Il est capable de reproduire 1,07 milliard de couleurs, couvrant 100 % de l’espace colorimétrique sRGB, 99 % de l’AdobeRGB et 99 % de l’espace colorimétrique DCI-P3 de qualité cinéma. Il supporte aussi la technologie Adaptive-Sync, qui inclut à la fois la certification AMD FreeSync Premium Pro et la compatibilité NVIDIA G-SYNC.

L’écran dispose d’un support réglable en hauteur (130 mm), avec options d’inclinaison et de pivotement. Sa connectique est assez complète puisqu’il propose : 2 ports HDMI 2.1, 1 DisplayPort 1.4, 3 ports USB 3.2 en aval et 1 port USB 3.2 en amont, ainsi qu’un port USB-C 3.2 Gen2 qui supporte une alimentation de 65W. Un commutateur KVM est également intégré. On trouve aussi deux haut-parleurs d’une puissance de 8 Watts certifiés DTS.

Le Porsche Design PD34 est annoncé au tarif de 1199€. il est couvert par une garantie de trois ans.