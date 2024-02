Un nouvel écran gaming 27″ QHD signé Agon by AOC

En plus des 24G4X et 27G4X lancés récemment, Agon by AOC vient également de présenter le Q27G4X.

En plus des 24G4X et 27G4X lancés récemment, Agon by AOC vient également de présenter le Q27G4X. Il s’agit cette fois d’un écran gaming qui dispose d’une dalle 27″ Fast IPS et qui supporte une définition QHD de 2.560 x 1.440 pixels. L’appareil offre un taux de rafraîchissement de 180 Hz.

Le Q27G4X supporte un temps de réponse de 1 ms (gris à gris), il offre une luminosité de 450 cd/m2. Ses angles de vision atteignent 178/178 et il prend en charge les technologies Adaptive-Sync et HDR400.

L’écran est ergonomique. Il offre des réglages plutôt complets puisqu’on peut régler sa hauteur, le pivotement, son inclinaison et la rotation. Au niveau de la connectique : le Q27G4X propose 2 ports HDMI 2.0, un DisplayPort 1.4, une sortie audio. On trouve également des haut-parleurs intégrés

Couvert par une garantie de trois ans, l’écran AOC GAMING Q27G4X sera commercialisé en France d’ici la fin du mois au prix de 269€. Ses caractéristiques techniques complètes sont dispo ici.