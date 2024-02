Soldes : clés usb SanDisk Ultra et Ultra Fit à prix cassés

On a souvent besoin d’une clé usb avec soi. Je vous ai donc dégoté plusieurs clés usb SanDisk en promo à petits prix. Ce sont des clés usb SanDisk Ultra et SanDisk Ultra Fit.

Que ce soit pour sauvegarder ses données, transférer des fichiers entre plusieurs machines, ou pour transporter facilement ses données entre la maison et le travail, on a souvent besoin d’une clé usb avec soi. Je vous ai donc dégoté plusieurs clés usb SanDisk en promo à petits prix. Ce sont des clés usb SanDisk Ultra et SanDisk Ultra Fit.

SanDisk Ultra

La première est la SanDisk Ultra. C’est une clé usb 3.0 qui offre des débits jusqu’à 130 Mo/s en lecture. Plusieurs capacités de stockage sont proposées afin de répondre aux besoin et au budget de tout à chacun.

Clé usb SanDisk Ultra 64 Go à 7,76€ sur Amazon.fr

Clé usb SanDisk Ultra 128 Go à 8,78€ sur Amazon.fr

Clé usb SanDisk Ultra 256 Go à 22,86€ sur Amazon.fr

SanDisk Ultra Fit

Si vous êtes à la recherche d’une clé usb très compacte : la SanDisk Ultra Fit est une bonne solution. C’est un modèle de petite taille qui ne mesure que 30 x 14 x 5 mm et pèse 4,5 grammes. Mais sa petite taille ne l’empêche pas de proposer des taux de transferts importants, puisqu’elle peut atteindre des débits de 130 Mo/s.

Clé usb SanDisk Ultra Fit 64 Go à 8,22€ sur Amazon.fr

Clé usb SanDisk Ultra Fit 256 Go à 22,99€ sur Amazon.fr

Clé usb SanDisk Ultra Fit 512 Go à 45,09€ sur Amazon.fr

Pour rappel : on a déjà testé cette petite clé usb sur Bhmag dans cet article. On avait apprécidé : ses performances en lecture, sa capacité de stockage, son prix, sa garantie de 5 ans et ses mensurations réduites. Par contre les débits en écriture ne sont pas son fort et on a remarqué que la clé avait tendance à chauffer lors du transfert de données.