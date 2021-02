Philips 242B1G : un nouveau moniteur 24″ Full HD avec des fonctions d’économie d’énergie

Philips ajoute une nouvelle référence à sa gamme de moniteurs. Le 242B1G est un écran 24 pouces au format 16/9 qui exploite une dalle IPS. L’appareil se destine plutôt à un usage bureautique / multimédia. Il supporte une définition Full HD de 1920 x 1080 à la fréquence de 75 Hz.

Le Philips 242B1G est annoncé avec un temps de réponse de 4 ms (gris à gris), une luminosité de 250 cd/m² et contraste de 1000:1. Ses angles de vision sont de 178/178°.

Comme la plupart des moniteurs du fabricant, le Philips 242B1G supporte les technologies FlickerFree et Low Blue Light qui permettent respectivement de réduire les scintillements et les émission de lumière bleue.

Notons que l’écran prend aussi en charge la technologie PowerSensor qui est capable de détecter par infrarouge la présence (ou non) de l’utilisateur face à l’écran et d’ajuster automatiquement la luminosité de l’écran en conséquence. En découle un gain intéressant en terme d’économie d’énergie. La technologie Lightsensor permet, elle aussi, d’économiser l’énergie mais d’une façon différente puisque cette fois c’est un capteur “intelligent” qui gère et ajuste la luminosité de l’écran en fonction de la luminosité de la pièce.

La connectique du 242B1V se compose d’un port VGA, un port DVI-D, un DisplaPort 1.2 et un prise HDMI 1.4. Sont également présents : un port USB (ascendant), 4 ports USB descendant (dont un compatible avec la charge rapide), une prise casque, une entre audio et des enceintes 2x2W.

Le Philips 242B1G sera commercialisé prochainement. Son prix n’est pas connu pour l’instant