Philips annonce pas moins de quatre nouveaux moniteurs

Philips annonce la sortie d’une nouvelle gamme de moniteurs baptisée “E2”. Cette nouvelle série comprend quatre références : deux modèles Full HD : le 242E2FA (24 pouces) et le 272E2FA (27 pouces), un modèle 4K / Ultra HD : le 288E2A (28 pouces) et enfin un modèle UltraWide : le 345E2AE (34 pouces).

Voilà leurs caractéristiques techniques en détails :

Philips 242E2FA : Ce moniteur dispose d’une dalle IPS de 24 pouces. C’est un écran au format 16/9 qui offre un temps de réponse de 1 ms (gris à gris), une définition Full HD de 1920 x 1080, une fréquence de rafraîchissement de 75 Hz, un contraste de 1000:1, une luminosité de 300 cd/m2. Sa connectique se compose d’un port VGA, d’un DisplayPort et d’une prise HDMI. On trouve aussi des entrée et sortie audio ainsi que deux enceintes 2 x 3 Watts. Le 242E2FA sera disponible à la mi septembre au tarif de 149€.

Philips 272E2FA : C’est le grand frère du 242E2FA. Son écran est plus grand, il offre une diagonale de 27 pouces. On est toujours sur une dalle IPS. L’écran est au format 16/9. Il offre un temps de réponse de 1 ms (gris à gris), une définition Full HD de 1920 x 1080, une fréquence de rafraîchissement de 75 Hz, un contraste de 1000:1, une luminosité de 350 cd/m2. Sa connectique se compose d’un port VGA, d’un DisplayPort et d’une prise HDMI. Il y a aussi des entrée et sortie audio et des enceintes 2 x 3 Watts. Le 247E2FA est annoncé pour la mi septembre au tarif de 189€.

Philips 288E2A : Cette fois ci on a affaire à un moniteur 4K / Ultra HD qui offre une diagonale de 28 pouces. Le moniteur dispose d’une dalle IPS qui supporte une définition de 3.840 x 2.160 pixels à la fréquence de 60 Hz. C’est un écran au format 16/9. Il offre un temps de réponse de 4 ms (gris à gris), un contraste de 1000:1, une luminosité de 300 cd/m2. Le 288E2A dispose d’un DisplayPort et de deux ports HDMI. En plus des entrée/sortie audio, il intègre lui aussi des enceintes 2 x 3 Watts. Le 2882FA est disponible dès maintenant au prix de 319€.

Philips 345E2AE : On monte d’un cran avec ce moniteur 34 pouces au format 16/9. Doté lui aussi d’une dalle IPS, il offre une définition UltraWide de 3.440 x 1.440 pixels à la fréquence de 75 Hz. Le 345E2AE offre un temps de réponse de 4 ms (gris à gris), un contraste de 1000:1, une luminosité de 300 cd/m2. Sa connectique se compose d’un DisplayPort et de deux prises HDMI. On trouve aussi des entrée et sortie audio ainsi que deux enceintes 2 x 3 Watts. Le 345E2AE sera disponible vers la mi septembre au tarif de 369€.