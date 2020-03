ProLite X4372UHSU : un énorme moniteur 43″ 4K signé IIyama

Le fabricant IIyama propose un nouveau moniteur à destination des professionnels : le ProLite X4372UHSU. C’est un écran de grande taille qui offre une diagonale de 43 pouces au ratio 16:9. Doté d’une dalle IPS, l’engin supporte une définition 4K / Ultra HD de 3.840 x 2.160 pixels.

Au niveau de ses caractéristiques techniques, le X4372UHSU propose un temps de réponse de 4 ms, une luminosité de 450 cd/m², un taux de contraste de 1300:1, une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz et des angles de vision de 178/178°.

Du côté de la connectique, on a droit à 2 ports HDMI 2.0, 2 DisplayPort 1.2, un hub USB (2 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0) et une prise casque. A noter aussi la présence de haut parleurs (2x 9 Watts) et d’un support pour le casque.

Comme d’habitude, on retrouve au sein de l’écran plusieurs technologies visant à améliorer le confort de l’utilisateur : le Flicker Free (pour éviter les scintillement), le Blue Light Reducer (pour limiter les émissions de lumière bleue)

Le ProLite X4372UHSU est disponible dès maintenant. Vous retrouverez plus d”informations à son sujet sur le site du fabricant ou sur les quelques boutiques en ligne qui le référencent déjà : 510,65€ sur Amazon.fr, 579,95€ sur LDLC.