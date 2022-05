Quels sont les principaux critères pour savoir si un téléphone mobile répond à vos besoins ?

Ces dernières années, la pratique du numérique a explosé. Du télétravail à la multiplication des offres d’e-commerce en passant par la numérisation de certains services administratifs, sans oublier bien sûr l’enseignement et les paiements bancaires, le rapport à internet a évolué.

De fait, de plus en plus de personnes se soucient de la qualité de leur smartphone, devenu un outil indispensable pour vivre au quotidien. Sur quels critères se basent-ils pour s’assurer de disposer du téléphone qui leur convient le mieux ? Voici les cinq critères qu’il ne faut pas négliger avant d’acheter un téléphone mobile.

La fiabilité

La première chose que vous désirez au moment d’investir dans un téléphone, c’est qu’il dure dans le temps. Vous n’avez certainement pas envie de le changer au bout de quelques mois en raison d’une panne ou d’un dysfonctionnement. Il est donc vivement recommandé de comparer les différents modèles en s’appuyant sur des études de consommateur neutres. Il sera alors très simple de sélectionner un appareil en fonction des avis.

L’offre

Les opérateurs mobiles sont toujours prêts à intéresser les consommateurs via des offres alléchantes. Contre une promesse d’engagement qui varie généralement de 12 à 24 mois, vous pouvez bénéficier d’une offre pour acquérir un téléphone mobile neuf à un prix très réduit. C’est le cas par exemple de l’opérateur Salt, qui peut proposer des iPhone gratuits en échange d’un abonnement mobile en Suisse. La qualité de l’offre est généralement l’un des critères qui peut faire pencher la balance car le prix est un élément déterminant au moment de faire son choix.

La réputation

Les marques ont un poids chez les consommateurs et certaines, beaucoup plus que d’autres. En tant que client, vous êtes forcément habitué à un type de téléphone, à une certaine marque. Votre sensibilité est liée à vos habitudes mais aussi à la réputation du produit que vous achetez. Lorsque vous lisez ou entendez qu’une marque est meilleure que l’autre, vous faites confiance et cette réputation fait l’objet d’une grande bataille marketing. Votre sensibilité et votre instinct peuvent alors vous guider vers l’une de ces marques plutôt que vers chez un concurrent. Ce critère est très personnel et moins rationnel.

Les performances

En fonction de l’usage que vous souhaitez faire de votre téléphone, vous aurez tendance à étudier les performances proposées. Ainsi, certains smartphones sont meilleurs pour la vidéo ou la photo que d’autres, qui auront de meilleures capacités de stockage. D’autres sont réputés pour la qualité de leur batterie qui peut tenir dans le temps. Un argument non négligeable tant l’autonomie de l’appareil demeure un critère déterminant aux yeux des acheteurs.

La rapidité de navigation

Selon la société Aberdeen Group, spécialisée en intelligence marketing, la satisfaction du client baisse de 16 % lorsqu’un téléphone prend une seconde de retard dans son temps de chargement de page. Grâce à la hausse de la connectivité et à l’amélioration de la qualité des réseaux, les usagers d’internet ne sont plus habitués à patienter lors du chargement d’une page : la requête doit être satisfaite dans l’instant. Ainsi, les appareils qui ne parviennent pas à ce degré de performance sont forcément rétrogradés dans la hiérarchie. Il s’agit d’un enjeu crucial pour les marques.