Sony dévoile officiellement le logo de la Playstation 5

Sony a profité du CES 2020 pour communiquer un peu au sujet de sa future Playstation 5. Et le moins que l’on puisse dire c’est que le fabricant a été assez avare en informations puisqu’il a dévoilé uniquement le logo de sa prochaine console. Oui vous avez bien : le logo et c’est tout ! Aucun autre détail ni aucune nouvelle information technique n’ont été communiquées.

Il faudra donc se contenter des informations que l’on connaît déjà depuis quelques mois. D’après les rumeurs, il murmure également que la PS5 pourrait être rétro compatible avec toutes les consoles précédentes. Si l’information se confirme cela signifie qu’il sera possible de lancer sur Playstation 5 les jeux issus des catalogues PS1, PS2, PS3 et PS4 en plus des jeux PS5. Sur le papier cela semble intéressant, reste à savoir si ça sera vraiment d’actualité au moment de l’officialisation de la PS5… Pour le savoir il faudra attendre que la la console soit annoncée, et à priori ça devrait avori lieu avant la fin de l’année.