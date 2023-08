Malgré les problèmes d’approvisionnement et les soucis de pénurie qui ont touché la Playstation 5 pendant plusieurs mois, chez Sony les compteurs continuent de s’affoler… Et la console du constructeur dépasse désormais les 40 millions de PS5 vendues depuis sa sortie.

Le fabricant a de quoi être fier. Le PDG de Sony Interactive, Jim Ryan, se réjouit de ces chiffres sur le blog de Sony :

Voilà quelques dates clés :

Jim Ryan a mentionné par ailleurs sur le blog de Sony que désormais plus de 2.500 jeux (indépendants ou AAA) sont disponibles sur la Playstation 5. De quoi satisfaire de nombreux joueurs…

Le PDG a publié ensuite le classement des 40 jeux les plus plébiscités par les joueurs PS5 :

Astro’s Playroom, Bugsnax, Call of Duty Modern Warfare II, Cult of the Lamb, Dead Space, Death’s Door, Deep Rock Galactic, Demon’s Souls, Disco Elysium – The Final Cut, Doki Doki Literature Club, Elden Ring, Fall Guys, FIFA 23, Final Fantasy XVI, Five Nights at Freddy’s : Security Breach, Ghost of Tsushima : Director’s Cut, God of War Ragnarok, Gran Turismo 7, Hades, Hitman 3, Hogwarts Legacy (Harry Potter), Horizon Forbidden West, Humanity, Inscryption, It Takes Two, Kena : Bridge of Spirits, Marvel’s Guardians of the Galaxy, Marvel’s Spider-Man Miles Morales, Ratchet & Clank : Rift Apart, Resident Evil 4, Resident Evil Village, Returnal, SIFU, Skater XL, Star Wars Jedi : Survivor, Stray, Tales of Arise, Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder’s Revenge, The Last of Us Part I et Worms Rumble.