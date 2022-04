Space Punks : la beta ouverte du jeu est disponible !

La beta ouverte du jeu Space Punks est disponible depuis hier sur l’Epic Games Store. Si vous souhaitez essayer ce jeu qui cumule à la fois jeu d’aventure – jeu de rôle et jeu de tir, rendez-vous sur cette page pour récupérer la beta ouverte du jeu.

Synopsys :

Space Punks est un jeu de rôle et d’action explosif gratuit en coop dans lequel vous récupérez du butin à travers toute la galaxie. Volez en solo ou faites équipe avec trois autres paumés pour assiéger des hordes d’ordures extraterrestres, récolter leur butin et devenir l’ultime badass galactique.

Des épées. Et des grenades. Et tout plein de gadgets qui font tout exploser sur votre passage. Il y a beaucoup de culs à botter dans la galaxie, et avec le Crafton 20000 vous aurez les outils nécessaires pour tous les botter.