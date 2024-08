QNAP lance deux nouveaux NAS : le TS-432X et le TS-632X

Le fabricant QNAP présente aujourd’hui deux nouveaux NAS : le TS-432X et le TS-632X. Ce sont deux appareils techniquement identiques mais qui se différencient par le nombre de baies de stockage proposées. On dénombre en effet quatre baies sur le TS-432X et six baies sur le TS-632X.

Sur le plan technique, les deux NAS sont animés par un processeur quadcore Annapurnalabs Alpine AL524 cadencé à 2 GHz et ils embarquent 4 Go de mémoire vive (DDR4) extensible à 16 Go.

Leur connectique se compose de : deux ports USB 3.0 (dont un en façade), deux ports Ethernet à 2,5 Gbps et un port SFP+ à 10 Gbps (il y en a deux sur le TS-632X). Un emplacement PCIe Gen3 4x est également présent pour étoffer les fonctionnalités du NAS. Cet emplacement permet d’ajouter des ports réseaux supplémentaires ou d’ajouter un SSD.

QNAP destine le TS-432X et le TS-632X aux entreprises et notamment aux PME qui ont besoin de stocker leurs données.



Andy Chuang, Responsable produit chez QNAP, a déclaré : « Avec la popularité croissante des applications 10GbE, les TS-432X et TS-632X offrent des solutions idéales pour les petites et moyennes entreprises à la recherche d’options NAS 10GbE de capacité plus réduite. Les utilisateurs peuvent bénéficier d’une solution de stockage polyvalente dotée de plusieurs ports LAN et d’une capacité d’extension PCIe, le tout pour un budget modeste ».

Les TS-432X et TS-632Xs sont déjà disponibles en précommande sur le site du contructeur. Ils coûent respectivement 712,81€ et 831,81€.