Synology tire un trait sur DSM 6.2 et donc sur certains NAS

Le fabricant Synology vient de lancer un pavé dans la mare en annonçant que DSM 6.2 ne serait bientôt plus supporté. En effet, le constructeur a commencé à faire parvenir un mail d’informations aux possesseurs de NAS Synology les informant que DSM 6.2 ne bénéficierait plus de mises à jour de sécurité à partir du 1er octobre 2024.

Dans son courrier, le fabricant explique :

Vous recevez cet e-mail car un ou plusieurs appareils enregistrés sur votre compte Synology prennent en charge ou exécutent peut-être encore DSM 6. Aucune action n’est requise si vos systèmes ont déjà été mis à niveau vers DSM 7. DSM 6.0, publié début 2016, constituait une mise à niveau importante de notre système d’exploitation. Non seulement il a apporté Btrfs à un grand nombre de systèmes Synology, mais il a également introduit des fonctionnalités substantielles de sécurité, de fiabilité et de productivité. to DSM 6 a été publié sous le nom de DSM 6.2 en mai 2018. DSM 6.2 ne recevra plus de mises à jour de sécurité à partir du 1er octobre 2024. Pour les systèmes publiés avant 2013, DSM 6.2 sera la dernière version du système d’exploitation disponible. Les systèmes plus récents auront accès aux versions DSM 7.1 et 7.2.

Pour les personnes qui possèdent un NAS récent, cela ne cause pas spécialement de soucis puisqu’il leur suffit de migrer vers la branche 7 du système d’exploitation DSM (DSM pour Disk Station Manager). Actuellement, la dernière version est d’ailleurs DSM 7.2.1 Update 3 comme on l’a vu dans cette actualité le mois dernier.

Par contre, pour les possesseurs d’un NAS Synology un peu ancien (comprenez par là un modèle qui date d’avant 2013) il n’y aura pas d’autres possibilités que de rester indéfiniment sous DSM 6.2 et d’appliquer les derniers correctifs qui sortiront jusqu’au 1er octobre 2024.

Attention néanmoins, car passée cette date les NAS concernés (les 11 et 12 Series) pourront potentiellement contenir des failles de sécurité. Leur utilisation deviendra donc un peu plus délicate et il est vivement recommandée de ne pas les connecter à internet afin d’éviter l’utilisation de brèches par des personnes malveillantes.

Modèles Recommandations 11-12 Series Les systèmes continueront de fonctionner. Cependant, aucune mise à jour logicielle ne sera publiée après le 1er octobre 2024 13-15 Series Mettre à jour vers DSM 7.1 16 Series

et plus récents Mettre à jour vers DSM 7.2

Sur son site, Synology a également publié une page pour détailler la fin de vie annoncée de DSM 6.2.

DSM 6.2 atteindra la phase « Fin de la durée de vie prolongée » le 1er octobre 2024. Après cette date, DSM 6.2 et les applications ou paquets associés ne bénéficieront plus de mises à jour de fonctionnalités, de sécurité et de paquets. L’assistance technique de Synology sera également plus limitée aux périphériques qui exécutent encore DSM 6.2.

Sur la page en question, on peut lire que les applications en fin de vie sont les suivantes : Synology Moments, Synology Photo Station, Java8, DokuWiki, SVN, Tomcat 7, Moodle, Docker-Redmine, Docker-Gitlab, Docker-LXQt, GLPI, OrangeHRM, osTicket, MariaDB 5, Node.js v8, PHP Pear.

Voilà la liste des appareils qui seront limités à DSM 6.2 et qui ne pourront plus bénéficier des mises à jour après le 1er octobre 2024.

Séries 11 et 12