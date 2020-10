Synology lance le DS1621+ : son premier NAS équipé d’un processeur AMD Ryzen

Le fabricant Synology annonce la sortie du DiskStation DS1621+. Il s’agit d’un NAS qui dispose de 6 baies de stockage. Ce modèle offre la particularité d’être animé par un processeur quad core AMD Ryzen V1500B cadencé à 2,2 GHz. C’est la première fois que Synology utilise ce processeur dans un de ses NAS. Espérons que cela se ressente en terme de performances…

Le DS1621+ est équipé d’origine de 4 Go de mémoire vive DDR4 (SODIMM ECC) mais en fonction des besoins de l’utilisateur celle-ci peut être étendue à 32 Go (16 Go x 2).

Mis à part ça, le DS1621+ est un NAS qui offre 6 baies de stockage qui permettent d’accueillir des disques durs ou SSD de 2,5″ ou 3,5″. Il possède aussi deux emplacements pour installer des SSD M.2. NVMe. Au niveau de sa connectique, ce nouveau NAS propose trois ports USB 3.0, deux ports eSATA et 4 port réseau RJ45 Gigabit.

A noter que le DS1621+ est évolutif puisqu’il est possible de lui greffer deux unités d’expansion DX517 supplémentaires en vue d’obtenir un total de 16 baies de stockage. Il est également possible d’ajouter (en option) une carte réseau 10 GbE via son slot PCI Express 3.0 8x.

Le DiskStation DS1621+ de Synology sera commercialisé en France dès ce mois ci. Il est déjà référencé par exemple au prix de 914,95€ chez LDLC.