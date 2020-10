Toshiba lance les MG08-D : des disques durs de 3,5″ pour les entreprises

Les nouveaux disques durs MG08-D de Toshiba sont des disques durs internes destinés au monde de l’entreprise. Ils sont proposés en trois versions : 4 To, 6 To et 8 To, eux même déclinés en deux variantes en fonction de leur interface de connexion : SATA 6 Gb/s ou SAS 12 Gb/s.

Les disques durs Toshiba MG08-D sont des modèles de 3,5 pouces qui fonctionnent à la vitesse de 7.200 tours par minute. Ils utilisent la technologie d’écriture CMR (enregistrement magnétique conventionnel). Le fabricant annonce des débits pouvant atteindre 243 Mo/s. A noter que les MG08-D embarquent 256 Mo de mémoire cache et ils sont annoncés avec un MTTF de 2 millions d’heures (contre 1,4 millions pour la génération précédente).

Les disques durs Toshiba MG08-D seront disponibles à la vente à partir du premier trimestre 2021. Leur prix n’est pas connu pour le moment.