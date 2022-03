Un jeu de flipper gratuit sur l’Epic Games Store : Demon’s Tilt

Epic Games offre cette semaine un nouveau jeu vidéo gratuit sur l’Epic Games Store. Et pour une fois ce n’est pas un jeu d’action ou un jeu d’aventure mais un jeu de flipper, ce qui fera plaisir (ou pas) aux amateurs du genre.

Le jeu porte le nom de Demon’s Tilt. C’est un jeu de pinball assez classique. Certes il ne vaut pas l’excellent Pinball FX3 qui est un cran au dessus mais il est pas mal quand même, surtout qu’il est gratuit. S’il vous permet de vous amuser quelques heures ce week-end ça sera toujours ça de de pris.

Demon’s Tilt est disponible gratuitement sur cette page de l’Epic Games Store. Vous pouvez le télécharger gratis jusqu’au 31 marrs 2022 (au lieu de 16,79€).

Extrait :

Le flipper super speed est de retour ! Il revient en force avec de plus grands sprites, plus de méchants, plus de secrets et bien sûr encore PLUS DE BILLES ! Demon’s Tilt repousse les limites du flipper virtuel avec des éléments de shoot ’em up et de hack ‘n’ slash.