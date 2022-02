Une beta de DSM 7.1 est disponible pour les NAS Synology

Si DSM 7.0 a mis plusieurs (longs) mois à être finalisé, apparemment Synology ne compte pas attendre si longtemps pour dévoiler DSM 7.1. En effet, le constructeur travaille d’ores et déjà sur une nouvelle mouture de DSM (Disk Station Manager) à destination de ses NAS.

Une version beta de DSM 7.1 est même d’ores et déjà disponible ici pour celles et ceux qui veulent tester le nouvel OS sur leur NAS. Attention toutefois à ne pas installer DSM 7.1 beta sur un NAS en production mais uniquement sur une machine de test (pour éviter tout problème ou incompatibilité).

Synology annonce que DSM 7.1 beta est compatible avec les NAS suivants :

S Series: RS3413xs+, RS10613xs+, RS3614xs+, RS3614xs, RS3614RPxs, RC18015xs+, DS3615xs, DS2015xs

RS3413xs+, RS10613xs+, RS3614xs+, RS3614xs, RS3614RPxs, RC18015xs+, DS3615xs, DS2015xs Plus Series: DS2413+, DS1813+, DS1513+, DS713+, RS2414RP+, RS2414+, RS814RP+, RS814+, DS214+, RS815RP+, RS815+, DS2415+, DS1815+, DS1515+, DS415+, DS215+

DS2413+, DS1813+, DS1513+, DS713+, RS2414RP+, RS2414+, RS814RP+, RS814+, DS214+, RS815RP+, RS815+, DS2415+, DS1815+, DS1515+, DS415+, DS215+ Value Series: RS814, RS214, DS414, DS214, DS214play, DS114, RS815, DS1515, DS715, DS415play, DS115

RS814, RS214, DS414, DS214, DS214play, DS114, RS815, DS1515, DS715, DS415play, DS115 J Series: DS213j, DS414slim, DS414j, DS214se, DS215j, DS115j, DS216se

Du côté des nouveautés, le constructeur indique les changements suivants :

Les groupes de cache SSD peuvent être alloués à plusieurs volumes, permettant une gestion plus flexible de la capacité de cache SSD.

Storage Manager prend désormais en charge la gestion des disques et du stockage du serveur actif et du serveur passif dans un cluster Synology High Availability.

En cas d’erreur du système de fichiers, DSM démontera le volume pour exécuter des vérifications du système de fichiers sans interrompre les services sur les autres volumes.

Réduction du seuil minimum de notification de faible capacité de 5 % à 3 %.

Ajout de la prise en charge des paramètres OIDC (OpenID Connect) personnalisés pour intégrer DSM aux serveurs SSO externes.

Ajout de la prise en charge de l’éditeur RTF pour permettre aux utilisateurs de prévisualiser le contenu et le style des messages de notification en temps réel lors de l’édition.

Ajout de la prise en charge de la vérification de traversée de contournement dans Panneau de configuration > Services de fichiers > Avancé pour permettre aux utilisateurs de parcourir les dossiers et d’accéder aux fichiers ou sous-dossiers autorisés.

Prend en charge la spécification de domaines à partir de la liste des domaines de confiance pour synchroniser les données de domaine.

Ajout de l’option de fuseau horaire Greenwich Mean Time (GMT+00:00) dans Panneau de configuration > Options régionales > Heure.

Ajout de l’état de synchronisation entre les serveurs DSM et NTP dans Panneau de configuration > Options régionales > Heure.

Ajout d’icônes dans la barre des tâches pour indiquer les tâches en arrière-plan en cours susceptibles d’affecter les performances du système.

Les utilisateurs peuvent désormais ouvrir des onglets directement à partir des résultats de recherche dans le Panneau de configuration.

Prend en charge la mise à jour automatique de la base de données du domaine et la synchronisation régulière des données du domaine. Pour les Synology NAS utilisés pour créer des domaines, l’option « Mettre à jour les groupes/listes d’utilisateurs » dans Panneau de configuration > Domaines/LDAP sera désactivée par défaut après la mise à jour vers DSM 7.1 Beta.

Pour le moment, DSM 7.1 n’est disponible que sous la forme d’une version beta à tester et à utiliser en toute connaissance de causes et à ses risques et périls.

La version finale de DSM 7.1 sera disponible d’ici quelques semaines. Nous aurons l’occasion d’en reparler sur Bhmag d’ici là. En attendant, je vous déconseille d’installer cette version sur votre NAS en production.