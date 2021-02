Une nouvelle version (30.96) pour le logiciel Sandra 2020

SiSoftware vient de publier une nouvelle mise à jour de son programme d’informations et de tests SANDRA 2020. La version 2020.12.30.96 du logiciel apporte le support de nouveaux matériel et composants. La version 30.96 apporte des optimisations pour les processeurs AMD Ryzen 5000, elle résoud aussi des soucis avec certains sytèmes AMD (Kabini) et certains systèmes Intel anciens (Haswell/Broadwel) mais aussi à venir (Rocketlake/Alderlake)

A noter que ce nouvel opus apporte le support préliminaire des processeurs Intel Alderlake qui sortiront en septembre 2021 ainsi que les Intel RocketLake prévus pour le 1er trimestre 2021. Le support préliminaire des Intel PCH series 500 / 600 est aussi annoncé. Le support des AMD Ryzen (Zen 3 Mobile) est également de la partie. A noter que le support des puces Zen3 (series 5000) a également été optimisé.

Le support préliminaire des processeurs chinois Zhaoxin/Centaur KX-5000, KX-6000, KX+ figure aussi au programme., tout comme le support des processeurs Hygon qui sont plus ou moins des copies chinoises des processeurs AMD Ryzen.

La liste complète des nouveautés est disponible ci-dessous.

Vous pouvez télécharger Sandra 2020 version 2020.12.30.96 sur cette page de notre section Téléchargement ou sur le site de l’éditeur.

Mises à jour et correctifs apportés par cette version :

* Additional Future Hardware Support (R14x)

– R14e/g Optimisations for AMD Ryzen 5000-series

– R14c Resolves crashes on older AMD systems (Kabini, etc.)

– R14b Resolves issues on future Intel Rocketlake/Alderlake systems.

– R14a Resolves issues on older Intel Haswell/Broadwell systems.

* Additional Support (R14)

– Preliminary Intel Alderlake (ADL-S/P/M) support; optimised RocketLake (RKL-S/U) support

– Preliminary Intel PCH series 500, 600 support

– Preliminary AMD Ryzen (Zen3 Mobile) support; optimised Zen3 (series 5000) support

– Preliminary Zhaoxin/Centaur KX-5000, KX-6000, KX+ support

– Preliminary Hygon/AMD (Ryzen-like) support

– Resolved CPU speed detection for some Atom “Goldmont” SoCs

* Benchmarks

– Preliminary big/LITTLE hybrid system workload optimisation*

– Select only “big”, only “LITTLE” or “All” cores to benchmark