AOC se lance dans les casques gaming avec deux modèles : le GH200 et le GH300

Le fabricant AOC bien connu pour sa gamme d’écrans bureautique et gamers a décidé de se diversifier…. Et il se met désormais à commercialiser des accessoires gaming. A commencer par deux casques audio : le GH200 et le GH300.

Les deux modèles disposent d’un châssis identique. Ils sont équipés d’une télécommande et d’un micro détachable. Ils disposent de transducteurs de 50 mm qui supportent une gamme de fréquence de 20 Hz à 20 kHz avec une impédance de 32 Ω (±15%).

Le GH200 et le GH300 se différencient toutefois par le type de connectique utilisée. Le GH200 se branche à votre matériel via une prise jack de 3,5 mm afin de restituer du son stéréo, tandis que le GH300 profite d’une connectique USB pour délivrer un son virtuel surround 7.1 (uniquement sur PC) et proposer des effets lumineux RGB.

Les casques AOC GH200 et GH300 seront disponibles au cours du mois prochain. La bonne nouvelle c’est qu’ils seront plutôt accessibles puisqu’ils sont annoncés à respectivement 42,90€ et 55,90€.



AOC GH300



AOC GH200