Apple annonce que la WWDC 2021 se tiendra du 7 au 11 juin prochain

Tous les ans, la traditionnelle conférence WWDC d’Apple se déroule au cours du mois de juin, et cette année n’échappe pas à la règle puisque la firme de Cupertino vient d’annoncer officiellement que l’édition 2021 de la WWDC se tiendrait du 7 au 11 juin prochain. Tout comme l’année dernière, la conférence sera une fois encore exclusivement en ligne, COVID-19 oblige.

La WWDC est un rendez-vous incontournable pour les développeurs qui proposent des logiciels et applications pour les produits Apple. C’est également un rendez-vous important pour les clients et le grand public puisque Apple a pris l’habitude d’y dévoiler ses nouveautés à l’occasion d’une keynote d’ouverture qui aura lieu le 7 juin.

Cette année, l’événement sera principalement axé sur les logiciels et Apple y présentera l’avenir de plates-formes comme iOS, iPadOS, macOS , tvOS, et watchOS. Sans grande surprise, nous devrions y découvrir pour la première fois iOS 15, iPadOS 15, macOS 12, tvOS 15 et watchOS 8. Et les différents systèmes devraient être disponibles avant cet automne.