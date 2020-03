Apple met à disposition iOS 13.4 et iPadOS 13.4 pour les iPhones et les iPad

Apple vient de publier iOS 13.4 et iPadOs 13.4 pour ses différents terminaux mobiles, respectivement les iPhone/iPod et les tablettes iPad. La version 13.4 apporte pas mal de nouveautés comme on peut le voir dans le changelog publié ci-dessous.

La version 13.4 ajoute notamment de nouveaux autocollants Memoji et permet de partager des dossiers iCloud Drive depuis l’app Fichiers.

Changelog iOS 13.4

Memoji

– Neuf nouveaux autocollants Memoji, notamment Visage souriant avec des cœurs, Mains jointes et Visage festif.

Fichiers

– Partage de dossiers iCloud Drive depuis l’app Fichiers.

– Commandes permettant d’accorder l’accès uniquement aux personnes explicitement invitées ou à toutes les personnes disposant du lien du dossier.

– Autorisations permettant de définir qui peut apporter des modifications et charger des fichiers, et qui peut uniquement consulter et télécharger des fichiers.

Mail

– Commandes toujours visibles pour supprimer, déplacer, écrire ou répondre à un message dans la présentation par conversation.

-Les réponses aux e-mails chiffrés sont automatiquement chiffrées si le protocole S/MIME est configuré.

App Store avec Apple Arcade

– Prise en charge des achats unifiés permettant d’acheter une app participante et de l’utiliser sur tous vos appareils (iPhone, iPod touch, iPad, Mac et Apple TV).

– Affichage dans l’onglet Arcade des jeux Arcade auxquels vous avez récemment joué pour que vous puissiez continuer vos parties sur votre iPhone, iPod touch, iPad, Mac ou Apple TV.

– Présentation par liste pour « Voir tous les jeux ».

CarPlay

– Prise en charge des apps de navigation de tierce partie pour le tableau de bord CarPlay.

Informations concernant les appels en cours affichées sur le tableau de bord CarPlay.

Réalité augmentée

– Coup d’œil AR prend en charge la lecture audio dans les fichiers USDZ.

Clavier

– Prise en charge de la saisie prédictive pour l’arabe.

Cette mise à jour apporte également des correctifs et des améliorations. Cette version :

– Ajoute un indicateur de barre d’état pour signaler la déconnexion du VPN sur les modèles d’iPhone tout écran.

– Corrige un problème dans Appareil photo qui pouvait entraîner l’affichage d’un écran noir à la place du viseur après le lancement.

– Résout un problème qui pouvait laisser penser que Photos utilisait un espace de stockage trop important.

– Résout un problème dans Photos qui pouvait empêcher le partage d’une image via Messages si iMessage était désactivé.

– Corrige un problème dans Mail qui pouvait entraîner l’affichage des messages dans le désordre.

– Résout un problème dans Mail qui pouvait faire apparaître des lignes vierges dans la liste des conversations.

– Résout un problème qui pouvait provoquer le blocage de Mail lorsque l’utilisateur touchait le bouton Partager dans Coup d’œil.

– Corrige un problème dans Réglages qui pouvait faire apparaître à tort les données cellulaires comme désactivées.

– Résout un problème dans Safari qui pouvait empêcher l’inversion des pages web quand le mode sombre et l’inversion intelligente étaient tous deux activés.

– Résout un problème qui pouvait rendre invisible le texte copié d’une app à une autre lors de l’utilisation du mode sombre.

– Corrige un problème qui pouvait provoquer l’affichage incorrect d’une tuile CAPTCHA dans Safari.

– Résout un problème qui pouvait empêcher Rappels de générer de nouvelles notifications pour un rappel récurrent en retard jusqu’à ce que celui-ci soit marqué comme terminé.

– Résout un problème qui pouvait entraîner l’envoi par Rappels de notifications pour les rappels terminés.

– Corrige un problème qui faisait apparaître iCloud Drive comme disponible dans Pages, Numbers et Keynote même lorsque l’utilisateur n’était pas connecté.

– Résout un problème dans Musique qui pouvait empêcher la lecture des clips vidéo en haute qualité.

– Résout un problème qui pouvait provoquer la déconnexion de CarPlay dans certains véhicules.

– Corrige un problème dans CarPlay qui pouvait entraîner pendant un bref instant l’affichage dans Plans d’une zone ne correspondant pas à la position actuelle.

– Résout un problème dans l’app Maison qui pouvait provoquer l’ouverture d’un autre enregistrement lorsque l’utilisateur touchait une notification d’activité d’une caméra de sécurité.

– Résout un problème qui pouvait empêcher l’affichage de Raccourcis lorsque l’utilisateur touchait le menu Partager pour une capture d’écran.

– Améliore le clavier birman : les symboles de ponctuation sont désormais accessibles depuis le clavier des chiffres et symboles.