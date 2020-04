Après des mois de suspense, l’iPhone SE (2020) a finalement été annoncé par Apple

Après plusieurs mois d’attente et d’innombrables rumeurs en tous genres, l’iPhone SE (édition 2020) a enfin été annoncé hier par Apple. C’est un appareil moyen de gamme. Et sans grande surprise, les spécifications du terminal sont très proches de celles qui ont filtré ces derniers mois.

On retrouve en effet sur l’iPhone SE “2” le design et l’esthétique qui ont fait le succès de l’iPhone 8. Mais les composants à l’intérieur de la bête sont bien sûr différents puisque le terminal a été remis au goût du jour. On note en effet la présence au sein de l’iPhone SE d’un processeur A13 Bionic (déjà présent dans les iPhone 11 et 11 Pro), de 3 Go de RAM, ou encore d’un écran Rétina HD de 4,7 pouces qui supporte une résolution de 1.334 x 750 pixels.

L’iPhone SE 2 dispose par ailleurs d’un capteur photo grand angle de 12 MP (ouverture ƒ/1,8, zoom numérique jusqu’à 5x) qui permet d’enregistrer des vidéos 4K en 24, 30 ou 60 images par seconde, des vidéos HD 1080p en 30 ou 60 images par seconde ainsi que des vidéos HD 720p à 30 images par seconde. Le capteur avant est un modèle de 7 MP (ouverture ƒ/2,2) capable de filmer en Full HD 1080p à la vitesse de 30 images par seconde.

A noter aussi le support du TouchID, du WIFI6 et la résistance aux éclaboussures, à l’eau et à la poussière. L’iPhone SE bénéficie en effet de la certification IP67 qui valide une immersion dans l’eau à une profondeur de 1 mètre durant 30 minutes.

L’iPhone SE de deuxième génération est décliné en trois coloris : noir, blanc et rouge. Il est proposé en trois capacités de stockage : 64 Go, 128 Go et 256 Go qui coûtent respectivement 489€, 539€ et 659€.

Au niveau de la disponibilité, sachez que les pré commandes ouvrent le vendredi 17 avril à 14 heures (c’est à dire demain) tandis que les produits seront disponibles à la vente la semaine prochaine : le vendredi 24 avril.