Bon Plan : 89,99€ le Seagate IronWolf de 4 To

Réputés pour leur endurance et leur performance, les disques durs Seagate IronWolf sont des disques durs au format 3,5 pouces optimisés tout spécialement pour fonctionner dans un NAS.

Rappelons qu’on a déjà eu l’occasion de tester plusieurs disques durs IronWolf sur Bhmag : IronWolf Pro 10 To, IronWolf 14 To, IronWolf 16 To, IronWolf Pro 18 To et IronWolf Pro 20 To. Et à chaque fois ces unités de stockage haut de gamme nous ont donné entière satisfaction.

Aujourd’hui, à l’occasion d’une petite promo bien sympathique : la version 4 To du Seagate IronWolf est disponible à moins de 90€ sur le net. On peut en effet dégoter en ce moment l’IronWolf de 4 To à seulement 89,99€ sur CDiscount, ce qui est un très bon prix pour un disque dur de cette série et de cette capacité. A noter que l’idéal pour un NAS est d’avoir deux disque durs montés en RAID.

Pour information : le Seagate IronWolf de 4 To (référence ST4000VN006) est un disqure dur 3,5 SATA III à 6 Gb/s. Il embarque 256 Mo de mémoire cache et il fonctionne à la vitesse de 5400 tours par minute. Il est annoncé avec un MTBF d’un million d’heures et une endurance 180 par an.