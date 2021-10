Bon Plan : les disques durs Seagate Barracuda à prix cassés

Les disques durs Seagate Barrucada sont disponibles en ce moment à un excellent tarif sur CDiscount. L’enseigne propose les modèles de 1, 2 et 4 To à respectivement 32,99€, 49,99€ et 89,99€, ce qui est vraiment pas mal comme tarif.

Seagate Barracuda 1 To (ST1000DM010)

Le Seagate Barracuda de 1 To est dispo à seulement 32,99€ sur CDiscount. La capacité de stockage n’est pas énorme mais le prix est vraiment sympa. Pour information, ce modèle de 3,5″ SATA III est doté de 64 Mo de mémoire cache et il fonctionne à 7.200 tours par minute. Le fabricant annonce des débits de 210 Mo/s pour ce modèle.

Seagate Barracuda 2 To (ST2000DM008)

De son côté, la version 2 To du disque dur Seagate Barracuda s’affiche au tarif de 49,99€ sur CDiscount. Ce modèle de 3,5 pouces dispose également d’une interface SATA III à 6 Gb/s. Il fonctionne à 7.200 tours par minute et embarque 256 Mo de mémoire cache. Au niveau des débits, il est question une fois encore de 210 Mo/s.

Seagate Barracuda 4 To (ST4000DM004)

Le disque dur Seagate Barracuda de 4 To est disponible à 89,99€ sur CDiscount. Une partie de ses caractéristiques techniques sont identiques au modèle 2 To à savoir : l’interface SATA III et 256 Mo de cache, par contre le disque dur de 4 To tourne à la vitesse de 5.400 tours par minute (au lieu de 7.200) et les débits atteignent 190 Mo/s