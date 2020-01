Bon Plan : le disque dur USB 3.0 WD MyBook de 8 To est à 154€ sur Amazon

Le disque dur externe Western Digital MyBook d’une capacité de stockage de 8 To s’affiche en ce moment au tarif intéressant de 154,95€ sur Amazon.de (la version allemande d’Amazon).

-> WD MyBook 8 To à 154,95€ sur Amazon.de

Pour rappel, le MyBook est doté d’une connectique USB 3.0. C’est un disque dur externe qui mesure 13,93 x 4,9 x 17,06 cm et pèse 960 grammes. Connecté en USB 3.0 à votre PC portable ou votre PC fixe, il pourra prendre place sur votre bureau pour sauvegarder facilement vos données.

Astuce : Pour ceux qui le souhaitent, sachez que le MyBook est démontable. Généralement à l’intérieur du boitier on trouve un disque dur de 3,5 pouces WD RED ou WD White tout ce qu’il y a de plus classique. Il est donc tout à fait envisageable d’extraire le disque dur et l’installer dans un PC de bureau ou un NAS, et ainsi transformer ce disque dur externe en modèle interne.