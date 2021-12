Bon Plan : le récap des bonnes affaires avant Noël

Dernière ligne droite avant Noël ! Du coup, pour vous aider dans vos recherches de cadeaux et de bonnes affaires voici une petite sélection de bons plans fraîchement dégotés sur le net

Dernière mise à jour de cette page : le 22/12/2021 à 15h22

– HP 15″ (Ryzen 5, 8 Go, SSD 512 Go) à 549,99€ sur CDiscount

– HP 17″ (Core i3, 8 Go, SSD 128 Go + HDD 1 To) à 629,99€ sur RDC

– ACER AN515 15″ (Core i5, 8 Go, SSD 256 Go, GTX 1650) à 779,99€ sur CDiscount

– ACER AN515 15″ (Core i5, 8 Go, SSD 512 Go, RTX 3050) à 999,99€ sur CDiscount

– ASUS Zenbook 13″ (Core i5, 8 Go, SSD 256 Go à 699,99€ sur Fnac

– Apple iPhone 12 Mini rouge 64 Go à 599€ sur Amazon.fr

– Apple iPhone 12 Mini blanc 64 Go à 689€ sur Amazon.fr

– Apple iPhone 12 Mini 64 Go à 599,99€ sur Darty

– Apple iPhone SE 64 Go à 476€ sur Amazon.fr

– Samsung Galaxy M12 noir 64 Go à 179€ sur CDiscount

– Asus Zenfone 5G 8+128 Go à 599€ sur Darty

– Realme 8i noir 64 Go à 159,99€ sur CDiscount

Clavier / Souris

– la souris Logitech G203 Lightsync à 23,99€ sur Amazon.fr

– la souris Logitech G502 Hero noire à 49,99€ sur Amazon.fr

– le clavier Logitech K400 Plus à 29,99€ sur Amazon.fr

– le clavier Logitech MK540 à 34,99€ sur Amazon.fr

– le clavier Logitech MX Keys Mini pour MAC à 60,99€ sur Amazon.fr

– le clavier Logitech G915 Lightspeed RGB à 180,55€ sur Amazon.fr

– le clavier gaming Corsair K70 RGB à 129,99€ sur Amazon.fr

– le pack clavier + souris gaming Corsair K55 RGB Pro à 49,99€ sur CDiscount

– le pack clavier + souris gaming The G-Lacb RGB à 29,99€ sur Amazon.fr

– le pack clavier + souris + casque Razer à 159,99€ sur TopAchat

Logiciels

– Windows 10 Professionnel (32/64 bits) à 7,25€

– Windows 10 Pro Professionnel – 2 PC à 11,11€ (5,55€ par PC)

– Clé CD Windows 11 Professionnel à 14,26€

– Microsoft Office 2021 Professional Plus 1PC à 27,26€

– Microsoft Office 2019 Professionnel Plus 1PC à 24,26€

– Microsoft Office 2016 Professionnel Plus 1PC à 18,11€

Cartes mémoires

– la micro SDXC Lexar Play 256 Go à 34€ sur Amazon.fr

– la micro SDXC Lexar Play 512 Go à 71,50€ sur Amazon.fr

– la micro SDXC Lexar Play 1 To à 170,37€ sur Amazon.fr

SSD 2,5 pouces

– le SSD 2,5″ Silicon Power A55 256 Go à 27,99€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ Kingston A400 480 Go à 47,78€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ SanDisk Plus 1 To à 97,88€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ SanDisk Ultra 3D 500 Go à 60,63€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ SanDisk Ultra 3D 1 To à 81,99€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ Crucial BX500 1 To à 80,99€ sur CDiscount

– le SSD 2,5″ Crucial MX500 1 To à 90,99€ sur Amazon.fr



SSD M.2.

– le SSD M.2. NVMe Sabrent Rocket 1 To à 149,99€ sur Amazon.fr

– le SSD M.2. NVMe WD Black SN750 1 To à 109,99€ sur CDiscount

– le SSD M.2. NVMe Crucial P2 250 Go à 34,99€ sur Amazon.fr

– le SSD M.2. NVMe Crucial P2 500 Go à 64,90€ sur Amazon.fr

– le SSD M.2. NVMe Crucial P2 1 To à 84,99€ sur Amazon.fr

– le SSD M.2. NVMe Crucial P2 2 To à 169,99€ sur Amazon.fr

– le SSD M.2. NVMe Crucial P5 1 To à 100,99€ sur Amazon.fr

Disques durs

– le disque dur Seagate Barracuda 1 To à 34,90€ sur RueDuCommerce

– le lot de 2 Seagate IronWolf 4 To (pour NAS) à 189,99€ sur CDiscount

– le disque dur portable WD Elements 5 To à 109,99€ sur Amazon.fr

– le disque dur externe Seagate Desktop 8 To à 139,99€ sur Amazon.de

– le disque dur externe WD Elements Desktop 10 To à 186,36€ sur Amazon.fr

– le disque dur externe WD Elements Desktop 8 To à 149,99€ sur Amazon.de

– TV 55″ LG OLED55C1 2021 à 1149€ sur RueDuCommerce (-100€ ODR)

– TV 58″ Samsung 58TU6905 à 599€ sur CDiscount

– TV 43″ Continental Edison à 349,99€ sur CDiscount

– les écouteurs Xiaomi True Wireless à 44,99€ sur Amazon.fr

– les écouteurs Apple AirPods 2 à 119,99€ sur CDiscount

– les écouteurs Xiaomi Redmi Buds 3 Pro à 59,90€ sur Amazon.fr

– la clé hdmi Google Chromecast 3 à 29,50€ sur Amazon.fr

– la clé hdmi Fire TV Stick Lite à 18,99€ sur Amazon.fr

– la clé hdmi Fire TV Stick à 22,99€ sur Amazon.fr

– la clé hdmi Fire TV Stick 4K à 33,99€ sur Amazon.fr

– la clé hdmi Fire TV Stick 4K Max à 38,99€ sur Amazon.fr

– Amazon Echo Dot 3 à 19,99€ sur Amazon.fr

– Amazon Echo Show 5 à 44,99€ sur Amazon.fr

– Amazon Echo Show 8 à 64,99€ sur Amazon.fr

– les montres connectées Fibit à partir de 99€ sur Amazon.fr

– la montre connectée Xiaomi Redmi SmartBand à 39,90€ sur Amazon.fr

– Nintendo Switch à 266,09€ sur Amazon.fr

– Nintendo Switch + Cérébrale Academy à 269,99€ sur CDiscount

– Nintendo Switch Oled à 319,99€ sur Fnac

– Game & Watch Super Mario Bros à 49,89€ sur Amazon.fr

– Game & Watch The Legend of Zelda à 49,99€ sur Amazon.fr