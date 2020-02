Bon Plan : la micro SDXC SanDisk Extreme de 400 Go à 76€ sur Amazon.fr

La carte mémoire micro SDXC SanDisk Extreme de 400 Go a été lancée il y a deux ans. A sortie elle était très chère : elle valait plus de 200€ ! Mais aujourd’hui il est possible de la dégoter en promotion à 76,26€ sur Amazon.fr, ce qui est un excellent prix pour ceux qui souhaitent avoir à disposition une carte micro SDXC à la fois de grande capacité et très rapide. En effet, la carte offre des débits de 160 Mo/s en lecture et de 90 Mo/s en écriture ce qui lui permet d’être pleinement utilisable avec une large panoplie d’appareils : smartphones, tablettes, drones, caméras sportives, etc..

– micro SDXC SanDisk Extreme de 400 Go à 76,26€ sur Amazon.fr