Bon Plan : un PC portable 15″ Lenovo bien équipé à moins de 1000 euros

Si vous êtes à la recherche d’un PC portable gamer, voilà une offre sympathique ! Le PC gaming LENOVO Legion 5 15ACH6H est disponible à seulement 999,99€ sur CDiscount.

La machine est plutôt bien équipée. Elle est animée par un processeur AMD Ryzen 5 5600H cadencé à 3.3 GHz (avec boost à 4,2 GHz), elle embarque 8 Go de RAM DDR4 et elle est équipée pour la partie stockage d’un SSD M.2. NVMe de 512 Go.

De son côté, la partie affichage est assurée par un écran 15,6″ Full HD (1920 x 1080) couplée à une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060 avec 6 Go de mémoire GDDR6. L’écran dispose d’une dalle IPS et il est compatible avec la technologie FreeSync.

La bonne nouvelle c’est que le PC est éligible au nouveau bundle de NVIDIA dont on parlait récemment ici. Vous recevrez donc avec la machine un coupon pour récupérer gratuitement le jeu Guardians of the Galaxy sur Steam.

Mis à part ça, le PC est livré d’origine avec Windows 10 mais vous pourrez le mettre à jour vers Windows 11 si vous le souhaitez.

Petit plus toujours sympathique : le fabricant offre un sac de transport avec la machine ce qui vous permettra de trimballer facilement le PC durant vos déplacements.

– PC Lenovo Legion 515ACH6H à 999,99€ sur CDiscount