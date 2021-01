Je vous souhaite au nom de Bhmag une très bonne et heureuse année 2021. J’espère que tout va bien chez vous. J’espère aussi que cette nouvelle année sera meilleure que la précédente et que le COVID-19 sera bientôt de l’histoire ancienne…

J’espère que l’année 2021 vous apportera plein de bonnes choses que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. Et bien sûr la santé car c’est très certainement la chose la plus importante en cette période de crise.

Du côté de Bhmag, plusieurs évolutions sont au programme. Une nouvelle version du site devrait (enfin) arriver cette année. C’est quelque chose qui est prévue depuis un moment (je vous en avais déjà parlé) malheureusement le projet est au point mort, faute de temps à y consacrer.

Je suis en effet seul au commande de Bhmag et il m’est difficile de cumuler simultanément les diverses casquettes nécessaires pour faire tourner le site. Le projet aboutira cette année, je m’y engage. Si vous avez des compétences en thèmes WordPress, programmation PHP, CSS, etc.. n’hésitez pas à me contacter. Ma boîte mail est ouverte.

Mis à part ça, une flopée de tests de matériels sont d’ores et déjà planifiés et sortiront prochainement.

Bonne année 2021 !