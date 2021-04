Cette semaine : 3 jeux gratis sur l’Epic Games Store !

L’éditeur Epic Games propose cette semaine non pas un, ni deux jeux gratuits … mais carrément trois ! En effet, jusqu’au 22 avril prochain, les jeux Deponia: The Complete Journey, Ken Follett’s The Pillars of the Earth et The First Tree sont disponibles gratuitement sur cette page de l’Epic Games Store.

Deponia: The Complete Journey

Des ordures, des ordures, et encore plus d’ordures. La vie n’est pas simple sur la planète – dépotoir Deponia. Pas étonnant que Rufus en aie marre et mette au point un plan ridicule après l’autre pour s’échapper de ce lieu morose.

Ken Follett’s The Pillars of the Earth

Angleterre, XIIe siècle : malgré la misère et la guerre, un village se lance dans la construction d’une cathédrale dans l’espoir d’apporter protection à ses habitants. Dans leur lutte pour survivre, les destins s’entremêlent. Inspiré du bestseller international « Les Piliers de l…

The First Tree

Un magnifique jeu d’exploration à la troisième personne avec deux histoires parallèles : un renard qui essaie de retrouver sa famille perdue et un fils reprenant contact avec son père distant qui vit en Alaska. Découvrez des artefacts de la vie du fils à mesure que tous deux avan…