Une clé USB 3.1 ultra rapide signée Transcend : la JetFlash 910 qui carbure à 420 Mo/s

Les nouvelles clés usb JetFlash 910 de Transcend sont des clés performantes et endurantes qui devraient plaire aux utilisateurs nomades. Si vous aimez trimballer avec vous vos données ou les partager avec d’autres personnes, voilà une solution à priori intéressante.

Les clés JetFlash 910 exploitent une connectique USB 3.1 Gen1 (de l’USB 3.0 donc..) et elles embarquent de la mémoire NAND Flash TLC 3D similaire à celle que l’on trouve dans les SSD. Et forcément cela a un impact sur les débits de l’engin puisque le fabricant annonce des taux de transferts pouvant aller jusqu’à 420 Mo/s en lecture et 400 Mo/s en écriture. Grâce à de tels débits, il sera aisé de transférer rapidement de grosses quantités de données que ce soit des photos, des vidéos 4K, des films, etc..

La JetFlash 910 est plutôt jolie. Elle dispose d’une coque en métal. Au niveau des mensurations, on est face à une clé qui mesure 69 x 17 x 7,4 mm et pèse 11 grammes.

A noter que la clé est disponible en deux capacités de stockage seulement : 128 Go et 256 Go. Pour le moment les tarifs ne sont pas connus, ce qui est généralement assez mauvais signe. Ca veut certainement dire que le prix de la JetFlash 910 ne sera pas donné… On aura sûrement l’occasion de mettre à jour cette actualité dès qu’on aura l’information.