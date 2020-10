Combien coûtent les nouveaux processeurs AMD Ryzen 5000 en France ?

Les processeurs AMD Ryzen 5000 ont été annoncés officiellement par le constructeur la semaine dernière. Quatre variantes sont au programme : le Ryzen 5 5600X, le Ryzen 7 5800X, le Ryzen 9 5900X et le plus gros : le Ryzen 9 5950X. Comme vous le savez (probablement) les quatre processeurs seront disponibles dans le commerce à partir du 5 novembre et ils coûteront respectivement 299$, 449$, 549$ et 799$.

Par contre, AMD n’a pas jugé bon d’annoncer les tarifs qui seront pratiqués en France à leur sortie. Et c’est là que nos confrères du site Overclocking.com interviennent puisqu’ils ont réussi à obtenir le prix de vente de chaque modèle en France. Les voici :

– AMD Ryzen 5 5600X : 309 euros

– AMD Ryzen 7 5800X : 460 euros

– AMD Ryzen 9 5900X : 565 euros

– AMD Ryzen 9 5950X : 819 euros

Tarifs qui sont bien sûr amenés à évoluer d’ici la sortie des Ryzen 5000 et qui risquent énormément de fluctuer en fonction du jeu habituel de l’offre et de la demande (rappelez vous le cas récent des RTX 3080).

Voilà pour finir un petit rappel des caractéristiques de chaque processeur :