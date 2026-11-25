Bonne nouvelle pour les gamers : NVIDIA vient de mettre en ligne la version 621.40 WHQL des drivers GeForce.

Les drivers GeForce 621.40 WHQL sont disponibles, ils corrigent un bug d’écriture avec les SSD

Bonne nouvelle pour les gamers : NVIDIA vient de mettre en ligne la version 621.40 WHQL des drivers GeForce. Les pilotes sont optimisés pour de nouveaux jeux tels que Warhammer 40,000: Dawn of War IV et Assetto Corsa Rally ainsi que Where Winds Meet qui prend en charge le DLSS 5 3D-guided Neural Rendering.

A noter que ces pilotes sont aussi très attendus par les joueurs car ils corrigent un bug qui entraînait une écriture excessive de données sur les SSD. Pour raappel, AMD avait été confronté au même souci avec ses drivers Radeon Adrenalin au début du mois et avait du publier une mise à jour corrective pour cesser ce problème.

Les drivers GeForce 621.40 WHQL sont téléchargeables sur le site du fabricant.

Quelles nouveautés pour les GeForce 621.40 WHQL ?

Support de nouveaux jeux

Warhammer 40,000: Dawn of War IV

Assetto Corsa Rally

Where Winds Meet (support du DLSS 5 3D-guided Neural Rendering)

Corrections de plusieurs bugs