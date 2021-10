Concours anniversaire 21 ans de Bhmag : un SSD portable LaCie Mobile à gagner !

Pour l’anniversaire de BHMAG, un nouveau concours est organisé cette semaine. Il s’agit du quatrième jeu depuis cet été pour fêter les 21 ans du site.

Cette fois-ci le fabricant LaCie et BHMAG se sont associés afin de vous offrir un LaCie Mobile SSD en version 500 Go. C’est un SSD portable qui mesure 79 x 94 mm sur 9 mm d’épaisseur. Il pèse 82 grammes. Le SSD dispose d’une connectique USB de type C et il offre des débits de 540 Mo/s. Petit plus sympathique : il peut résister aux chutes jusqu’à trois mètres.

Pour compléter ce concours 5 clés usb Bhmag sont également en jeu.

Voilà la liste des lots mis en jeu pour ce concours :

1er prix : un SSD LaCie Mobile 500 Go + une clé usb Bhmag

un SSD LaCie Mobile 500 Go + une clé usb Bhmag 2ème prix : une clé usb Bhmag

une clé usb Bhmag 3ème prix : une clé usb Bhmag

une clé usb Bhmag 4ème prix : une clé usb Bhmag

une clé usb Bhmag 5ème prix : une clé usb Bhmag

Pour participer, rien de plus simple : répondez simplement à la question ci-dessous dans les commentaires. Un tirage au sort sera effectué parmi les bonnes réponses.

Question : Avec quel designer la firme LaCie a-t-elle déjà travaillé ?



Indice : la réponse est sur le site du fabricant

1- Verner Panton

Verner Panton 2- Tony Stark

Tony Stark 3- Matt Withington

Matt Withington 4- Philippe Starck

Modalités:

Pour tenter de remporter l’un des lots mis en jeu : rien de plus simple ! Vous avez jusqu’au samedi 9 octobre 2021 à minuit pour répondre à cette question dans les commentaires.

Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses données (via random). Le premier à être tiré au sort remportera un LaCie Mobile SSD de 500 Go + une clé usb Bhmag, les quatre suivants remporteront une clé usb Bhmag. Bonne chance à tous !

Note : le concours est ouvert aux résidents de la France métropolitaine. Une seule participation par personne. Veuillez indiquer une adresse mail valide afin qu’on puisse vous recontacter si vous avez gagné.