Deux nouveaux SSD M.2. NVMe sont annoncés chez Team Group : le Z330 et le Z340

La firme Team Group dégaine deux nouveaux SSD au format M.2. NVMe : le Cardea Zero Z330 et le Cardea Zero Z340. Il s’agit dans les deux cas de SSD qui exploitent une interface PCI Express 3.0 4x compatible NVMe 1.3. Ils disposent tous les deux d’un refroidissement passif : un radiateur en cuivre et graphène censé être 9% plus efficace qu’un radiateur classique en cuivre.

Le Z340 se démarque du Z330 par un niveau de performances plus élevées. Et forcément, cela aura aussi une incidence sur le prix de vente qui n’a toutefois pas été révélé pour le moment.

Voilà les débits annoncés pour chaque modèle :

– Z330 256 Go : 1.700 Mo/s en lecture, 1.000 Mo/s en écriture (160K/200K iOPS)

– Z330 512 Go : 1.800 Mo/s en lecture, 1.500 Mo/s en écriture (220K/200K iOPS)

– Z330 1 To : 2.100 Mo/s en lecture, 1.700 Mo/s en écriture (220K/200K iOPS)

– Z340 256 Go : 3.000 Mo/s en lecture, 1.000 Mo/s en écriture (200K/200K iOPS)

– Z340 512 Go : 3.400 Mo/s en lecture, 2.000 Mo/s en écriture (350K/300K iOPS)

– Z340 1 To : 3.400 Mo/s en lecture, 3.000 Mo/s en écriture (450K/400K iOPS)