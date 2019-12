Les disques durs Toshiba P300 silencieux et économes en énergie existent maintenant en versions 4 et 6 To

Si depuis le mois de septembre, Toshiba propose des capacités de 16 To pour ses disques durs N300 et X300 destinés respectivement aux NAS et aux PC de bureau. Aujourd’hui, le constructeur annonce l’arrivée d’une capacité de 4 To et 6 To pour ses disques durs P300.

Les capacités annoncées semblent plutôt faibles comparées à ce qui existe déjà sur le marché et même comparées à ce que le fabricant propose déjà. Néanmoins, les P300 n’ont pas les mêmes objectifs que les gammes N300 et X300 dont on parlait précédemment.

En effet, les P300 sont des disques durs qui n’ont pas pour but d’être très performants. Avec cette gamme, le fabricant principalement proposer des disques durs à la fois silencieux et économes en énergie. On peut par exemple comparer les P300 aux WD Green de Western Digital qui existaient il y a quelques années…

Pour information, les Toshiba P300 de 4 To et 6 To fonctionnent à la vitesse de 5.400 tours par minute et ils embarquent 128 Mo de mémoire cache. Ils sont prévus pour 600.000 cycles. Voilà leurs caractéristiques complètes comparées à celles de leurs prédécesseurs :

A noter que le P300 de 4 To est déjà disponible en Europe au prix de 85€. Par contre il faudra attendre le début de l’année 2020 pour dégoter la version 6 To dont le prix n’est pas encore connu pour le moment.