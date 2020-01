Les drivers AMD Radeon Adrenalin 20.1.2 sont là…

Les pilotes Radeon Adrenalin d’AMD viennent de sortir en version 20.1.2. Ils supportent le jeu Dragon Ball Z: Kakarot qui sort aujourd’hui et ils prennent également en charge les spécifications 1.2 de l’API Vulkan. A noter que deux correctif sont aussi de la partie.

Correctifs apportés :

– Some UE4 based titles such as KovaaK 2.0: The Meta, Tetris Effect and Snooker 19 may fail to launch with Adrenalin 2020 edition software.

– Some single display Radeon RX 5700 series graphics product system configurations may experience intermittent reboots when the system is left idle on desktop.

Les drivers Adrenalin 20.1.2 sont disponibles en téléchargement sur le site d’AMD.