Epic Games vous offre le jeu Surviving Mars jusqu’au 18 mars

Bonne nouvelle pour les gamers : le jeu Surviving Mars est disponible gratuitement en ce moment sur l’Epic Games Store. Vous pouvez le récupérer sans débourser un centime en vous rendant sur cette page jusqu’au 18 mars.

Extrait :

Colonisez Mars et dévoilez tous ses secrets tout en gardant le nombre de victimes au minimum ! Bienvenue à la maison ! Le temps est venu de faire valoir vos droits sur la Planète rouge et de construire les premières colonies humaines fonctionnelles sur Mars ! Vous aurez simplement besoin de réserves d’oxygène, de dizaines d’années d’entraînement, d’une expérience préalable avec les tempêtes de sable et d’une attitude volontaire et enthousiaste pour découvrir la raison d’être de ces mystérieux cubes sombres qui sont apparus du néant. Après quelques travaux de rénovation, cet endroit promet d’être vraiment magnifique.