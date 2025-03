Epic Games offre les jeux Cat Quest et Neko Ghost, Jump!

Sur l’Epic Games Store, deux jeux sont offerts cette semaine. Il s’agit des titres Cat Quest et Neko Ghost, Jump! que vous pouvez télécharger gratuitement jusqu’au 3 avril 2025.

Cet action-RPG plébiscité vous réserve une chatventure bourrée de loot, aussi sublime visuellement que jouissive dans ses mécaniques de combat et de magie. Plébiscité par les critiques du monde entier, Cat Quest va vous faire ronronner de plaisir !

Neko Ghost, Jump! est un jeu de puzzle et de plateforme dans lequel vous passez non seulement de la perspective 2D à la perspective 3D, mais aussi de votre forme physique à votre forme spectrale pour résoudre des énigmes, combattre des ennemis et monter dans les niveaux plus rapidement.