Un nouveau jeu est offert sur l’Epic Games Store. Il s’agit du titre Wizard of Legend que vous pouvez télécharger gratuitement jusqu’à ce soir. Si ce jeu vous intéresse ne tardez pas trop à le récupérer car passé 17 heures il redeviendra payant (15,99€). Vous pouvez vous procurer ce jeu via ce lien.

Synopsis :

Wizard of Legend est une version pragmatique et pleine d’action de la sorcellerie qui met l’accent sur des mouvements précis et des combinaisons intelligentes de sorts dans un jeu de donjon de type rogue-like qui propose plus d’une centaine de sorts et de reliques uniques !