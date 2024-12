Silicon Power présente le MEM30K0E : un SSD pour l'industrie

Le MEM30K0E de Silicon Power est un SSD M.2.NVMe compact destiné à l’industrie. Il ne mesure que 22 mm de large sur 30 mm de long alors que les SSD M.2. traditionnels mesurent respectivement 22mm et 80 mm.

Ce nouveau SSD n’est pas un foudre de guerre. Il n’est pas particulièrement véloce. Le fabricant le destine à une utilisation bien spécifique : servir de mémoire cache pour compléter un stockage principal (SSD ou HDD). Le but est d’améliorer les performances et la réactivité d’une machine par exemple pour optimiser le traitement des demandes liées à l’IA.

D’un point de vue technique, le MEM30K0E se contente d’une interface PCI Express 3.0 afin d’être compatible avec le plus grande nombre de machines possibles, y compris les systèmes d’automatisation de l’industrie. Vous l’aurez compris ce n’est pas vraiment un SSD destiné au grand public. Le SSD embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC.

Pas moins de quatre déclinaisons sont proposées : 64 Go, 128 Go, 256 Go et 512 Go. En terme de débits, le SSD n’est pas une bête de course puisqu’il se contente de débits de 890 Mo/s en lecture et 880 Mo/s en écriture, le tout avec respectivement 200.000 et 140.000 iOPS en lecture/écriture.

L’endurance du MEM30K0E atteint 40 TBW pour le modèle 64 Go, 80 TBW pour le modèle 128 Go, 160 TBW pour le modèle 256 Go et 320 TBW pour le modèle 512 Go. A noter que le SSD est couvert par une garantie de trois et qu’il offre un MTBF de 3 millions d’heures.