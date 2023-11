Nintendo Switch vendue à 132,46 millions d'exemplaires

Les derniers résultats financiers de Nintendo (voir le PDF) démontrent que la console Nintendo Switch attire toujours les joueurs du monde entier. Le constructeur revendique même une hausse des ventes de sa console de l’ordre de 2,4% par rapport à l’année dernière, ce qui porte à 132,46 millions d’exemplaires de Nintendo Switch vendues depuis sa sortie en 2017.

Au cours de l’année écoulée, Nintendo a vendu majoritairement des Nintendo Switch OLED (4,69 millions d’unités) mais aussi des Switch classiques (1,25 millions d’unités) et quelques Switch Lite (900.000 exemplaires).

De leur côté, les ventes de jeux Switch continuent d’augmenter (+1,8%) grâce à des locomotives telles que The Legend of Aelda: Tears of the Kingdom qui s’est écoulé à 19,5 millions d’exemplaires, Mario Kart 8 Deluxe (3,22 millions d’unités), Pikmin 4 (2,61 millions d’unités) et Super Smash Bros. Ultimate (1,35 millions d’unités)

Avec 132,46 millions d’exemplaires vendues, la Nintendo Switch conserve la troisième place du podium des consoles les plus vendues dans l’histoire du jeu vidéo juste derrière la Nintendo DS (154 millions d’unités) et la PS2 (155 millions d’exemplaires).

Voilà le tableau récapitulatif :

Le TOP 10 des consoles les plus vendues dans le monde

1 – Sony Playstation 2 : 155 millions de consoles

2 – Nintendo DS : 154 millions de consoles

3 – Nintendo Switch : 132,46 millions de consoles

4 – Nintendo Game Boy : 118,7 millions de consoles

5 – Sony Playstation 4 : 117,2 millions de consoles

6 – Sony Playstation 1 : 102,49 millions de consoles

7 – Nintendo WII : 101,6 millions de consoles

8 – Sony Playstation 3 : 87,4 millions de consoles

9 – Microsoft Xbox 360 : 87,4 millions de consoles

10 – Nintendo Game Boy Advance : 81,5 millions de consoles