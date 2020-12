Gelid IceBerry : un boîtier pour garder le Raspberry Pi 4 au frais

Le Raspberry Pi 4 est un mini ordinateur bien pensé mais qui a la fâcheuse tendance à trop chauffer lorsqu’il est lourdement sollicité. Par conséquent, les fabricants d’accessoires et de boîtiers tentent d’y remédier en proposant des produits adaptés. Récemment, on a vu par exemple que Cooler Master proposait le PI Case 40 : un boîtier en aluminium spécialement conçu pour le Raspberry Pi 4.

Aujourd’hui, c’est au tour du fabricant GELID de s’y essayer également. Son boîtier porte le nom de ICEBERRY. Il se présente sous le forme d’un pavé qui mesure 91 x 62 x 33,5 mm et pèse 120 grammes. D’un aspect assez massif et même un peu austère il ressemble à une (vieille) alimentation ATX.

Pourtant sa structure en aluminium semble plutôt bien pensée puisqu’elle laisse apparaître toute la connectique du Raspberry Pi 4 (connecteurs USB, port RJ45, ports micro HDMI, port USB C, microSD etc..) et surtout elle propose plusieurs ouvertures / aérations afin de permettre une bonne ventilation et une bonne dissipation thermique de l’ensemble.

Cerise sur la framboise, le constructeur fournit avec le boîtier ICEBERRY un imposant radiateur en aluminium, un ventilateur (50 mm), des pads thermiques et toute la visserie pour fixer correctement le matériel dans le boîtier. Son prix : 19,99€ seulement avec une garantie de deux ans. L’ensemble semble de qualité, reste à voir quand ça sera disponible dans l’hexagone, et ce que ça vaut vraiment dans la pratique…