XPG Spectrix S20G : un SSD M.2. NVMe avec dissipateur RGB

Le XPG Spectrix S20G est un nouveau SSD du fabricant ADATA. C’est un modèle au format M.2. NVMe (2280) qui embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC et une interface PCI Express 3.0 4x compatible avec la norme NVMe 1.3. Il offre la particularité d’être surmonté d’un dissipateur thermique en aluminium, lui même équipé d’un éclairage RGB.

Le XPG Spectrix S20G existe en deux capacités de stockage : 500 Go et 1 To. Et il offre des débits qui peuvent atteindre 2.500 Mo/s en lecture et jusqu’à 1.800 Mo/s en écriture, le tout avec respectivement 160.000 et 190.000 iOPS 4K.

Le prix du Spectrix S20G n’est pas connu pour le moment. On sait simplement que le SSD est couvert par une garantie de cinq ans et qu’il est annoncé avec un MTBF de 2 millions d’heures.