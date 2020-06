HP P500 : un SSD portable abordable d’une capacité de 1 To

Le P500 est un SSD portable de marque HP. Il existe sur le marché depuis quelques temps déjà mais jusqu’à maintenant il fallait se contenter d’une capacités de stockage de 120 Go, 250 Go ou 500 Go. Mais c’était sans compter sur une nouvelle variante qui offre à présent une capacité de stockage de 1 To.

Pour information, le P500 est doté d’une coque en aluminium et il dispose d’une connectique USB C. Il mesure 79,1 x 53,9 x 10 mm et pèse seulement 45 grammes. Différents coloris sont proposés : bleu, rouge, gris clair et gris foncé.

Le P500 n’est pas un SSD très rapide. En effet, ses taux de transferts atteignent seulement 420 Mo/s en lecture et 255 Mo/s en écriture. On a déjà vu des SSD portables beaucoup plus rapides sur le marché. Par contre ce modèle se rattrape avec son tarif qui semble assez contenu et assez intéressant puisqu’il faudra débourser seulement 120€ pour l’acquérir. Reste toutefois à voir s’il sera commercialisé (ou non) en Europe. Pour l’instant il semble uniquement en Chine.