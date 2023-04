iOS 17 : plusieurs iPhone et iPad ne seront pas compatibles

Apple va profiter de la WWDC23 qui aura lieu le mois prochain pour présenter ses nouveaux systèmes d’exploitation : iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10, tvOS 17 et macOS 14. Selon les informations qui ciculent en ce moment sur le net : iOS 17 et iPadOS 17 seront des mises à jour majeures qui apporteront un important lot de nouveautés et d’améliorations.

Pourtant, tous les utilisateurs ne pourront pas profiter de ces nouvelles versions et de leurs nouveautés. En effet, d’après le site MacRumors plusieurs appareils ne seront pas supportés par la branche 17 d’iOS et iPadOS.

Nos confrères croient savoir que les smartphones iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X ainsi que les tablettes iPad Pro de 1ère génération en version 9,7 et 12,9″ et l’iPad de 5e génération ne pourront pas bénéficier d’iOS 17 et iPadOS 17.

Pour le momemt, rien n’est confirmé de la part d’Apple. On ne sait donc pas si ces informations sont vraies ou non. Toutefois, cela semble plausible étant donné qu’à chaque nouvelle version d’iOS et d’iPadOS certains appareils pommés restent sur le carreau.

Par exemple, l’an dernier les iPhone 6S / 6S Plus, les iPhone 7 / 7 Plus, les iPhone SE de première génération, les iPad Air 2 et les iPad Mini 4 n’ont pas eu droit au passage à iOS et iPadOS 16.