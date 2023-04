Seagate propose une édition limitée de son SSD FireCuda 530 à destination des fans de Star Wars. Le SSD est un modèle M.2 NVMe (2280) qui exploite une interface PCI Express 4.0 4x, un contrôleur Phison PS5018-E18 et de la mémoire NAND Flash 3D TLC d’origine Micron.

Pour se démarquer de la concurrence et faire plaisir aux fans, le fabricant a eu l’idée d’intégrer un sabre laser sur le dissipateur thermique du SSD.

Cerise sur le gâteau : histoire de plaire à tous les fans y compris à ceux qui apprécient le côté obscure que de la force, Seagate propose des façades interchangeables du dissipateur afin de décorer le SSD aux couleurs de son héros préféré, que ce soit : Obi-Wan Kenobi, Dark Vador ou Luke Skywalker. Le sabre s’affiche alors (en rouge ou bleu) en fonction du personnage.

A noter que le SSD est disponible avec une capacité de stockage de 1 et 2 To. Il propose des taux de transferts qui peuvent atteindre jusqu’à 7.300 Mo/s en lecture et 6900 Mo/s en écriture (1000K/1000K en lecture/ écriture 4K)

Disponible dè maintenant, cette série limitée « Sabre Laser » du Firecuda 530 est annoncée au prix de 179,90€ en version 1 To et 279,90€ en version 2 To. Il est déjà référéncé sur cette page d’Amazon.fr.