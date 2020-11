Le classement des pires mot de passe (encore) utilisés en 2020

Tous les ans en fin d’année on a droit au même type de classement. Et bien sûr cette année n’échappe pas à la règle et nous avons droit à un traditionnel TOP 10 des pires mots de passe utilisés en 2020.

Selon une étude réalisée par NordPass, voilà donc le TOP 10 des pires passwords qui ont été employés durant l’année écoulée. On y retrouve le fameux “123456” qui est présent dans le classement depuis de nombreuses années, suivi par “123456789” et d’autres mots de passe dans la même veine… Si vous le souhaitez, il y a même la liste des 200 pires mots de passe sur leur site.

Si votre mot de passe figure dans ce classement, il est vivement recommandé d’en changer le plus rapidement possible et d’en utiliser un plus sécurisé. Je vous renvoie d’ailleurs vers cet article A votre avis combien de temps il faut à un pirate pour cracker votre mot de passe ?